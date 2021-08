Solskjaer abre as portas do Manchester United a Ronaldo: "Ele sabe que nós estamos aqui"

Cristiano Ronaldo já está a caminho de Manchester, após sair da Juventus, onde não vai atuar mais esta época. Com a sua iminente reentrada na Premier League, o técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, fez questão de deixar claro que o português é bem-vindo nos red devils."Cristiano Ronaldo? Sempre tivemos uma boa relação. O Bruno [Fernandes] tem falado com ele também e o Ronaldo sabe o que nós sentimos sobre ele. Se vier mesmo a sair da Juventus, ele sabe que nós estamos aqui", afirmou o norueguês.O treinador que partilhou balneário com CR7 no Manchester United fez ainda questão de mostrar o apreço pelo português e deixou em aberto a possibilidade de regresso do avançado de 36 anos: "O Cristiano é uma lenda deste clube. O melhor jogador de todos os tempos na minha opinião. Tive a sorte suficiente de jogar com ele. Vamos ver o que acontece".