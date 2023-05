"Somos a melhor equipa": Sérgio Conceição reage a 2ºlugar do FC Porto no campeonato

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reagiu este sábado ao 2ºlugar conquistado pelo clube no campeonato nacional de futebol e considerou a equipa dos dragões a "melhor"."Eu acho que somos a melhor equipa. É frustrante. É angustiante perder. Eu não estou habituado a perder muitas vezes e não gosto. Não gosto de perder", lamentou o técnico.Em conferência de imprensa após o jogo com o Vitória de Guimarães, em que o FC Porto saiu vitorioso por 3-0, Sérgio Conceição mostrou-se desiludido com o desfecho da competição. "É difícil arranjar palavras para descrever aquilo que eu sinto. É muito difícil. Sentir que ficámos perto em termos de pontos da equipa que ficou à nossa frente, o Benfica", afirmou.O clube da Luz festejou este sábado o 38º título de campeão nacional de futebol depois de vencer o Santa Clara por 3-0.