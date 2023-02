“Trabalhamos para continuar a rechear o nosso museu e proporcionar alegrias aos nossos adeptos. Mas trabalhamos também para ver os que fazem questão de ser nossos inimigos cada vez mais desesperados na tentativa de mascarar as nossas conquistas e justificar o injustificável.” Palavras de Pinto da Costa no habitual artigo mensal da revista ‘Dragões’.





“Somos campeões de tudo o que há para ganhar em Portugal”, escreveu depois o presidente do FC Porto, renovando ambições: “Queremos tudo outra vez. Fevereiro não é tempo de balanços, mas os factos do FC Porto são cristalinos: ganhou a Supertaça e a Taça da Liga. Está na luta pelas duas provas nacionais que ainda estão em curso; atingiu o objetivo de ultrapassar a fase de grupos da Liga dos Campeões num brilhante primeiro lugar do grupo. Além disso, pelo meio, apresentou um relatório e contas com resultados muito positivos.”