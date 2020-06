"Somos Campeões": Liverpool celebra título com vídeo emocionante narrado pelo treinador

nem precisaram de entrar em campo, graças à ajuda do Chelsea que bateu o

Jürgen Klopp's é o responsável pela narração do vídeo com 3:53 minutos que passa em revista alguns dos momentos do clube e da última temporada, ao som de

'You'll Never Walk Alone'.





Foi há 30 anos que o Liverpool 'saboreou' pela última vez o título de campeão inglês. Hoje, o jejum terminou para os reds esegundo classificado, Manchester City, por 2-1.Sem poder celebrar junto dos fãs devido ao coronavírus, o Liverpool recorreu às redes sociais onde partilhou um vídeo emocionante para qualquer fã.O treinador