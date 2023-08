"O Sporting é candidato ao título. No único ano em que disse que não éramos foi em ano muito difícil. Acredito que a equipa é capaz e somos candidatos desde o primeiro dia, mas vamos jogo a jogo." Ao contrário do que fez noutras épocas, Rúben Amorim arranca a Liga assumindo que a meta é terminar no 1.









