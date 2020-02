"Somos favoritos": Treinador do Sporting pede paciência à equipa no ataque

"Em casa, somos favoritos. Para a Liga Europa não demos hipótese a nenhuma equipa".Foi assim que Silas assumiu esta terça-feira o favoritismo do Sporting para o jogo de quinta-feira com o Basaksehir, em Alvalade (às 17h55), da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.Apesar da confiança, o técnico dos leões exige prudência à equipa. "Nesta fase é diferente. A margem é mínima. São jogos em que os golos fora valem a dobrar, em caso de empate. Temos de ter um tipo de cautela diferente do que tivemos na fase de grupos. Queremos ganhar, mas há que ter alguma paciência na maneira como vamos atacar", frisou, em declarações à Sporting TV.O Basaksehir, por seu turno, chega a Lisboa motivado pelo desempenho no campeonato turco - ocupa o segundo lugar. "Das equipas que nos podiam calhar, esta não é das mais fortes, mas é forte. É muito versátil, joga em vários sistemas. Sabemos que vêm aqui criar dificuldades", alertou o treinador."Ainda que com todas as condicionantes que temos tido nos últimos tempos, acho que podemos vencer este jogo e ir para o segundo com tudo em aberto. É importante não sofrermos golos", finalizou.Anthony Taylor vai dirigir o encontro entre o Sporting e os turcos do Basaksehir. O árbitro inglês, de 41 anos, estreia-se em jogos dos leões.Mathieu, Renan e Luiz Phellype continuam a recuperar das respetivas lesões. Por outro lado, os jovens João Silva, Anthony Walker e Matheus Nunes treinaram esta terça-feira com a equipa.Acuña regressou em pleno aos treinos e é opção para o jogo desta quinta-feira. O argentino esteve ausente devido a lesão.