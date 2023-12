“Somos hoje uma equipa com mais estofo”, disse ontem Rúben Amorim no lançamento do jogo desta segunda-feira com o Gil Vicente, que encerra a 12.ª jornada. Um encontro que pode recolocar a equipa leonina no topo da classificação, em caso de vitória.



O treinador do Sporting (que falou à imprensa antes de terminar o jogo do Benfica com o Moreirense, 0-0) foi questionado sobre as reais capacidades da sua equipa, na sequência dos recentes jogos com o Benfica (Liga) e Atalanta (Liga Europa).









