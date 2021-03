Uma tarja de apoio ao FC Porto e ao técnico Sérgio Conceição, foi colocada, esta manhã de segunda-feira, por adeptos, junto ao portão do centro de treinos e formação do Olival, em Gaia. Os dragões realizaram o último treino antes da partida, esta tarde, para Turim, em Itália.O FC Porto disputa esta terça-feira, às 20h00, a segunda mão dos oitavos de final com a Juventus.Na primeira mão, os portistas venceram a equipa de Cristiano Ronaldo por 2-1.