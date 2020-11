Sondagem mostra que Leões trepam no favoritismo à conquista do título

A liderança isolada na Liga e os maus resultados de Benfica e FC Porto fizeram aumentar, este mês, a opinião daqueles que atribuem ao Sporting favoritismo na conquista do título. Esta é a principal conclusão da sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã, realizada entre 9 e 16 de novembro. Ainda assim, o Benfica na frente no campeonato das opiniões, mantendo-se o FC Porto na segunda posição. Mas ambos os clubes apresentam descidas substanciais relativamente à opinião dos adeptos quanto ao primeiro a cortar a meta, em detrimento do Sporting, que assume agora outro protagonismo.





Significativo na sondagem da Intercampus/CM, o aumento substancial do número de indecisos, um pouco mais de 30%. Olhando a evolução das opiniões ao longo dos últimos três meses, percebe-se que aqueles que ‘apostaram’ em mais um duelo Benfica-FC Porto veem, este ano, no Sporting um sério candidato ao título, ainda que, neste momento, não suficientemente forte para lhe atribuir já o favoritismo.





A Liga regressa já no próximo fim de semana, com os leões a receberem o Moreirense em Alvalade, o FC Porto a deslocar-se até ao terreno do Santa Clara e o Benfica a viajar até aos Barreiros para medir forças com o Marítimo.