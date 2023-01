O Benfica fez um esforço extra no mercado de inverno, trancando o plantel, para atingir o sucesso desportivo. As águias ambicionam conquistar o título de campeão e também sonham com as meias-finais da Champions.



Ao que o CM apurou, a SAD encarnada definiu a sua estratégia crente de que pode chegar longe na liga milionária.









Ver comentários