“O sonho é ser campeão. Todos sabemos a dificuldade mas não tenho medo de dizer. Ser campeão era algo incrível”, disse na terça-feira José Fonte ao ser apresentado como reforço do Sp. Braga, depois de ter terminado contrato com os franceses do Lille.













O central, de 39 anos, assinou até 2024 no seu regresso à Liga após 16 temporadas no estrangeiro.





O internacional português, que se sagrou campeão europeu em 2016, considerou ainda que o ingresso no Sp. Braga é "um passo espetacular na carreira".

O central deixou ainda uma mensagem aos adeptos: “Podem esperar determinação e paixão, muito à imagem do meu irmão [Rui Fonte]. Vou dar o meu melhor até ao último segundo.”