Sonho milionário continua

Porro – Travou um bom duelo com Perisic, ganhou mais lances do que perdeu. Atuação importante no ataque, com olhos na baliza.





Gonçalo Inácio – Jogo globalmente positivo com muito trabalho e cortes importantes. o Coates – Com ele, o Sporting é diferente, para melhor. Lidera a defesa e vai à frente tentar marcar. Esta quarta-feira fê-lo com a mão, foi pena.





Matheus Reis – Na primeira parte esteve bem, na segunda perdeu lances importantes.





Nuno Santos – Muito trabalho defensivo, deu profundidade ao lado esquerdo. Esteve muito marcado.





Ugarte – É o pulmão da equipa no meio-campo, muito forte nos duelos e a temporizar as transições defensivas.





Morita – Importante na manobra coletiva no meio-campo para a frente. Saiu lesionado.





Trincão – Conduziu muitos lances pela esquerda. Tem de trabalhar mais o remate de meia distância.





Edwards – Marcou um bom golo após tabelinha com Paulinho. Agita o jogo mas é pouco objetivo no último passe.





Paulinho – Boa primeira parte a abrir espaços e a distribuir jogo junto à área. Correu muito mas longe da baliza.





Mateus – Ajudou muito Ugarte no meio-campo, mas faltou-lhe experiência em jogos deste calibre.





Nazinho – Teve nos pés duas boas oportunidades para ‘matar’ o jogo aos 77’ e 78’, mas não conseguiu marcar.





Arthur Gomes – Criou duas jogadas pelo flanco que não resultaram em nada.





Fatawu – Grande remate de pé esquerdo aos 90’, para grande defesa de Lloris. Ganhou estaleca para o futuro.





St. Juste – Entrou para ajudar os centrais a travar o chuveirinho inglês para a área.

O extremo inglês voltou a mostrar serviço contra a antiga equipa. Marcou um bom golo e mostrou que pode ser opção para a seleção inglesa. Acabou por sair demasiado cedo do jogo, pois parecia que podia fazer mais.Um punhado de substituições de rajada por jogadores muito jovens retirou experiência e posse de bola à equipa. É certo que Fatawu e Nazinho estiveram perto do golo, mas a equipa tremeu muito em termos defensivos. Sofreu o empate.O juiz holandês esteve bem ao anular um golo (com a mão) de Coates. Fica ainda com o benefício da dúvida no lance do golo do Tottenham, onde Adán ficou a pedir falta. Beneficiou da ajuda do VAR para anular o golo de Harry Kane."Foi um ponto importante para nós, que merecíamos. A nossa equipa está bastante cansada, há jogadores com uma grande sequência de jogos, foram uns heróis. Mas estamos vivos em várias competições", disse Rúben Amorim, técnico do Sporting.Com o empate desta quarta-feira, o Sporting somou mais 930 mil euros, aumentando a receita na Liga dos Campeões para os 34,7 milhões de euros. Em conjunto, os três grandes do futebol português já receberam 150,4 milhões de euros da UEFA, uma vez que o Benfica contabiliza 58,2 milhões de euros e o FC Porto milhões de euros. Além destes valores, leões, águias e dragões também vão encaixar a chamada receita indireta: bilheteira, direitos televisivos e bónus com patrocinadores.O guarda-redes espanhol voltou a ser o esteio da equipa. Fez cinco defesas decisivas e foi pena não ter conseguido tirar a bola no lance do 1-1.