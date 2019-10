Sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal realiza-se esta segunda-feira

Os 32 clubes ainda em prova na Taça de Portugal de futebol ficam a conhecer esta segunda-feira os adversários nos jogos da quarta eliminatória, num sorteio que tem no Sporting, detentor do troféu, o principal ausente.A equipa lisboeta foi uma das sete da I Liga que não passaram da estreia na 'prova rainha', ao perder por 2-0 em Alverca, que alinha no Campeonato de Portugal, equivalente ao terceiro escalão, deixando a competição 'órfã' do campeão em título.Numa ronda em que os primodivisionários estavam impedidos de se defrontarem e obrigados a jogar fora de casa, também Marítimo, Boavista, Vitória de Guimarães, Tondela, Desportivo das Aves e Portimonense foram eliminados por adversários de divisões inferiores.Entre os 11 clubes da 'elite' que resistiram estão o Benfica, campeão nacional e recordista de títulos na Taça de Portugal (26), e o FC Porto, finalista vencido na época passada, que, face à eliminação do rival 'leonino', se perfilam como os principais favoritos a vencer a prova.O Famalicão, que liderou a I Liga até domingo, necessitou do desempate por grandes penalidades para se impor no reduto do Lusitânia Lourosa e garantir a presença no sorteio desta segunda-feira - sem condicionamentos - que terá ainda sete clubes da II Liga e 14 do Campeonato de Portugal.