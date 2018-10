Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal decorre esta quarta-feira

Sorteio do emparelhamento dos 64 clubes está marcado para as 12h30.

07:15

As 18 equipas da I Liga vão conhecer esta quarta-feira os primeiros adversários na edição 2018/19 da Taça de Portugal de futebol, no sorteio da terceira eliminatória, que vai realizar-se na Cidade do Futebol, em Oeiras.



O Desportivo das Aves, detentor do troféu, e os restantes primodivisionários vão estrear-se nesta ronda, juntamente com cinco resistentes dos distritais - Vale Formoso, Vila Real, Silves, União Santiago e Valenciano.



Nesta eliminatória, contam-se ainda nove emblemas da II Liga, casos de Cova da Piedade, Leixões, Farense, Arouca, Académico de Viseu, Paços de Ferreira, Sporting da Covilhã, Penafiel e Estoril Praia, e 32 do Campeonato de Portugal.



Os clubes da I Liga vão disputar a ronda, cujos jogos estão marcados para o dia 21 de outubro, na qualidade de visitados.



