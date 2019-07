Sorteio do campeonato coloca FC Porto na Luz logo na terceira jornada

O pontapé de saída para a nova época foi dado esta sexta-feira à noite no Palácio da Bolsa, no Porto, com a realização dos sorteios dos calendários das competições profissionais.O destaque vai para o duelo entre Benfica e FC Porto, a realizar no Estádio da Luz, logo na 3ª jornada, ou seja, ainda durante o mês de agosto (dia 25). O Sporting recebe os dois grandes rivais na primeira volta (15 e 17ª jornadas) e acaba o campeonato a ir ao Dragão (FC Porto), na antepenúltima ronda, e à Luz na derradeira jornada da competição.Antes do arranque do Campeonato (fim de semana de 10 e 11 de agosto), realiza-se mais uma edição da Supertaça Cândido de Oliveira. Terá lugar no Estádio Algarve, no dia 4 de agosto (um domingo), às 20h45, e coloca frente a frente o Benfica, campeão nacional, e o Sporting, na qualidade de vencedor da Taça de Portugal.É o regresso desta competição ao Sul do País depois de três épocas em que o jogo se realizou em Aveiro. Curiosamente, volta a juntar os dois rivais de Lisboa, sendo que há quatro anos ganhou o Sporting por 1-0.Esta será a 86ª edição do campeonato. A prova deste ano será marcada por várias particularidades. Pela primeira vez na história da Liga competem cinco equipas da Associação de Futebol de Braga (Sp. Braga, V. Guimarães, Moreirense, Famalicão e Moreirense).Nenhuma outra associação distrital terá tantas equipas na Liga. Por outro lado, não haverá estreantes, ou seja, todas as equipas presentes já têm no seu historial passagens pelo escalão principal. Totalistas há só três: Benfica, FC Porto e Sporting.O médio Alfa Semedo (21 anos) vai jogar no Nottingam Forest (Championship, II divisão inglesa) na próxima temporada por empréstimo, apurou o. O jogador do Benfica esteve cedido na última temporada ao Espanhol de Barcelona."Estou muito contente e agradecido a Deus. É um novo desafio, um novo objetivo na minha carreira", disse esta sexta-feira Luis Díaz, extremo colombiano de 22 anos, antes de viajar para Portugal, onde vai assinar contrato por cinco temporadas com o FC Porto.