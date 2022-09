Sotiris Alexandropoulos pode ser lançado no onze titular do Sporting que sábado vai ao terreno do Boavista, apurou o CM. O reforço grego entrou em três jogos dos leões nos últimos quatro realizados e tem dado boas indicações. Além disso, Rúben Amorim já elogiou a “fome de bola” que o jogador apresenta, nomeadamente nos treinos, onde tem revelado muito empenho.









