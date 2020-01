"Sou leão": Sporar já fala como reforço do Sporting

"Eu sou leão". Foi desta forma que Sporar se apresentou esta como reforço do Sporting para as próximas cinco temporadas.O avançado esloveno, de 25 anos, foi esta quinta-feira oficialmente apresentado, chegando a Alvalade a troco de seis milhões de euros. Os dirigentes do Slovan Bratislava falam num milhão de euros por objetivos e ainda ficam com 10% do passe.Com um cartão de visita de 21 golos em 26 jogos, nesta temporada, pelo Slovan Bratislava, Sporar chegou motivado: "Estou muito contente por assinar contrato com o Sporting. Espero que juntos consigamos atingir grandes coisas."Sporar, que fica blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, chega para lutar por um lugar com Luiz Phellype no ataque leonino. O esloveno pode estrear-se já na segunda-feira (21h00) no jogo com o Marítimo em Alvalade, referente à 18ª jornada.Entretanto, esta quinta-feira, os leões confirmaram ainda a cedência do avançado angolano Gelson Dala ao Rio Ave, clube por onde já passou. O jovem de 23 anos, que estava emprestado aos turcos do Antalyaspor (9 jogos e um golo), regressa agora a Vila do Conde, onde, em 2018/19, fez sete golos em 26 jogos.O Manchester United fez um ultimato ao Sporting para a transferência de Bruno Fernandes. Os red devils acusam os leões de estar a dificultar o negócio e entendem que o médio está sobrevalorizado. Em cima da mesa está uma proposta de 55 milhões mais dez milhões por objetivos.Mathieu foi punido com dois jogos de suspensão por entrada violenta sobre Esgaio na Taça da Liga. Os leões vão recorrer e esperam ver reduzido o castigo do francês. No caso de Bolasie (um jogo) pedem a despenalização.