Sou rápido, com técnica e agressivo”. Foi desta forma que St. Juste se definiu após ter sido oficializado como reforço do Sporting.



O defesa-central, que assinou até 2026, não escondeu a satisfação pela nova aposta. “Estou muito entusiasmado e feliz por estar aqui. Quero muito começar”, disse o jogador que alinhava no Mainz.









