Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sousa Cintra chamado a defender o Benfica

Documento com mais de 200 páginas tenta contrariar tese do Ministério Público.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Sousa Cintra, Fernando Gomes e Pedro Proença são alguns dos nomes sonantes arrolados pela Benfica SAD para tentar contrariar a acusação do Ministério Público no processo E-Toupeira.



O ex-presidente do Sporting será chamado a explicar que a oferta de bilhetes é normal nos grandes clubes; o presidente da Federação e o da Liga de Clubes terão de responder se Paulo Gonçalves tinha ou não funções decisórias nos encarnados.



No documento enviado esta quarta-feira para tribunal - e com mais de 170 páginas - a Benfica SAD deixa cair Paulo Gonçalves, para explicar que nada tem que ver com o seu comportamento. E vai mais longe: diz que, se é verdade que o ex-funcionário agiu conforme o Ministério Público, garante, "violou o código de conduta do Benfica".



Para a equipa de advogados que assina o requerimento também não estão preenchidos os pressupostos para a acusação pública. Diz a defesa que o Ministério Público deu um verdadeiro ‘salto no escuro’ ao passar a responsabilidade de Paulo Gonçalves para o Benfica. E garante, depois, que a acusação é "curta, contraditória e conclusiva" porque se baseia em teses gerais para garantir que a Benfica SAD beneficiaria da informação recolhida pelos funcionários judiciais.



A contradição da acusação, assinalada pelos advogados, tem que ver com o facto de se dizer que Paulo Gonçalves agia a mando de Luís Filipe Vieira, mas ao mesmo tempo que tinha uma posição de liderança na SAD. "Diz-se uma coisa e o seu contrário", pode ler-se ainda no documento onde se pede que a Benfica SAD não seja pronunciada.



Outro dos temas sobre o qual versa o requerimento de abertura de instrução é a possibilidade de ser aplicada uma sanção acessória. A defesa garante que seria desproporcional, já que em nenhum momento a acusação diz que os atos praticados por Paulo Gonçalves levaram à alteração da verdade desportiva.



EX-vice PGR vai defender prendas

O ex-vice PGR, Agostinho Homem, está na lista de testemunhas de defesa arroladas pelo Benfica. Os encarnados querem que ele fale sobre as condutas socialmente adequadas ou conforme os usos e costumes - para explicar que a oferta de camisolas ou bilhetes é absolutamente normal. A estratégia foi definida pela nova equipa de advogados, composta por Rui Patrício, João Medeiros e Paulo Saragoça da Matta.



Enumeram processos que guardou

A Benfica SAD enumera os processos que foram apreendidos a Paulo Gonçalves - e que foram obtidos pelos funcionários judiciais através do CITIUS - para garantir que nada alterou a verdade desportiva.



Garantem que nenhum dizia respeito à prestação dos encarnados e que o conhecimento de Paulo Gonçalves não permitiu antecipar qualquer diligência processual. Garantem no entanto que não sabiam que o funcionário do Benfica os tinha no seu gabinete.



PORMENORES

Salvador é testemunha

António Salvador, presidente do Braga, foi também arrolado como testemunha de defesa no Benfica. São 14 no total.



Vieira de fora

O Benfica pede ainda que sejam ouvidos os administradores Domingos Soares Oliveira e Nuno Ribeiro. Luís Filipe Vieira fica fora do lote de testemunhas.



Pedem perícia

O Benfica pede ao tribunal para fazer uma inspeção ao piso -2 do Estádio da Luz, para comprovar que os adeptos, se quiserem, conseguem aceder aos jogadores.



Valores diminutos

O Benfica alega ainda que mesmo que seja determinado que eram oferecidas camisolas são de valor diminuto e a lei exclui a ilicitude.