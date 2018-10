Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Southampton elimina Everton de Marco Silva na Taça da Liga inglesa

'Saints' vão ter agora como adversário o Leicester na próxima eliminatória da Taça da Liga inglesa.

23:38

O Southampton eliminou esta terça-feira o Everton, treinado pelo português Marco Silva, nos penáltis, em Goodison Park, após um empate a um golo no final do tempo regulamentar, na terceira eliminatória da Taça da Liga inglesa de futebol.



A equipa visitante abriu o marcador aos 44 minutos, por Danny Ings, mas o Everton restabeleceu o empate aos 85, por Theo Walcott. Na série de penáltis, o Southampton venceu por 4-3, ao falhar um castigo máximo contra dois do seu oponente.



Pela equipa visitante foi titular o lateral-direito português Cédric Soares, que alinhou durante os 90 minutos, e pelo Everton esteve no 'banco', de onde não chegou a sair, o seu compatriota e guarda-redes João Virgínia, campeão europeu de sub-19.



O Southampton vai ter agora como adversário o Leicester na próxima eliminatória da Taça da Liga inglesa.