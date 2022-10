O Sp. Braga regressou este sábado aos triunfos na Liga - após duas derrotas - ao vencer no Estoril por 2-0. Uma vitória que lhe permite igualar o FC Porto na tabela, com 22 pontos.



Os canarinhos até entraram assertivos, mas aos 11’ surgiu o primeiro golo arsenalista, com Al Musrati a aproveitar uma defesa incompleta de Dani Figueira.









Ver comentários