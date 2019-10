Sp. Braga aposta tudo na vitória na Liga Europa

Se vencer esta tarde o Besiktas, na Turquia, na 3ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, o Sp. Braga dá um passo de gigante rumo à passagem aos 16 avos de final. É que, no outro jogo do grupo K, o Slovan Bratislava (que tem os mesmos 4 pontos que o Sp. Braga) recebe o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo (3 pontos), e os ingleses não querem perder o comboio europeu. Por isso mesmo, o técnico arsenalista, Ricardo Sá Pinto, aposta todas as fichas numa vitória em Istambul."Vai ser um jogo extremamente difícil, porque, embora não atravesse um bom momento, o Besiktas é uma equipa com qualidade para, a qualquer momento, derrotar seja que adversário for, e porque joga no seu estádio perante o seu público que é, como sabemos, extremamente apaixonado", disse o treinador, na antevisão ao jogo.Lembrando que o facto de contar com vários jogadores lesionados "não significa que o Besiktas se apresente enfraquecido", Sá Pinto admite que a pressão que os adeptos turcos exercem sobre os jogadores, na forma aguerrida como apoiam a sua equipa, "até pode funcionar em sentido contrário"."Como não atravessam o melhor momento, a pressão pode ser benéfica para nós", realçou.A atravessar a melhor fase da sua carreira, o médio João Palhinha, emprestado pelo Sporting ao Sp. Braga, recusou falar do clube de Alvalade, preferindo salientar o facto de os bracarenses o terem ajudado no pior momento da sua vida desportiva. "Estou muito focado no Sp. Braga e estou muito agradecido a este clube, que apostou em mim numa fase difícil. Estou muito feliz em Braga e não vou falar do Sporting", disse o médio.O estádio do Besiktas vai estar praticamente cheio, com cerca de 40 mil espectadores. É um jogo de segurança máxima e contará com cerca de 300 polícias. De Braga viajaram cerca de 150 adeptos.