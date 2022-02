Sp. Braga ataca jogador do V. Guimarães por gesto obsceno

O Sporting de Braga, pelo seu diretor de comunicação, atacou este domingo Miguel Magalhães, jogador do Vitória de Guimarães conhecido como Maga, acusando-o de ter insultado os adeptos bracarenses."Um exemplo de não saber ganhar... Parabéns aos mais de 1200 adeptos do SC Braga que não pararam de apoiar a equipa e que no final foram brindados com este cabal exemplo de como não estar no futebol", escreveu Alexandre Carvalho nas redes sociais, ilustrando uma imagem em que Maga aparece com os dedos do meio em riste das duas mãos.