O Sp. Braga está prestes a chegar aos 40 milhões de euros arrecadados com as provas europeias nas últimas cinco temporadas. Os arsenalistas deverão arrecadar mais de 7 milhões de euros na Liga Europa desta época, valor que soma aos 32,5 milhões de euros somados de 2018/19 a 2021/22.



O Sp. Braga já sabe que vai ser cabeça de série no sorteio da fase de grupos da Liga Europa que se realiza na sexta-feira.









