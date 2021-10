Sp. Braga com 11 390 sócios perdidos num ano

O Sp. Braga, clube cuja equipa de futebol tem crescido nos últimos anos com resultados que a aproximam dos tradicionais grandes do futebol português, perdeu 11 390 sócios no espaço de um ano.A revelação é feita pelo próprio emblema minhoto, no Relatório e Contas. No fecho do último exercício, referente à época desportiva de 2020/21, os bracarenses tinham 15 891 associados. No documento relativo à temporada anterior, o número era 27 281 sócios.Segundo a explicação dada no próprio Relatório, a quebra tem a ver com o processo de atualização e consequente renumeração, levado a cabo em 2020. Mas também a Covid-19 é apontada como causa. Os minhotos já têm em marcha um plano para recuperar associados.No que respeita a contas, o clube registou um prejuízo de 644 mil euros em 2020/21. Já a SAD teve um prejuízo de 1,9 milhões de euros (resultados apresentados na terça-feira).No plano meramente desportivo, Carlos Carvalhal fez ontem o lançamento do jogo desta noite (20h15) frente ao Paços de Ferreira, referente ao Grupo C da Taça da Liga. "Contamos estar ao nosso melhor nível para conseguir vencer este jogo que tem características de final, porque não há grande margem de erro", disse o treinador da formação arsenalista.O Sp. Braga joga em casa nesta sua entrada na edição deste ano da competição. O Boavista lidera com três pontos, fruto da vitória sobre o Paços de Ferreira, por 2-1.