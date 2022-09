Em sete jogos oficiais, um empate e seis vitórias: 23 golos marcados e apenas cinco sofridos. Estes são os números extraordinários que carimbam o melhor arranque de sempre do Sp. Braga.



As contas incluem um jogo das competições europeias (vitória sobre o Malmo, na Suécia, por 2-0, no passado dia 8), porque se falarmos apenas da Liga, foram marcados 21 golos em seis jogos, o que dá uma média de 3,5 golos por jogo.









