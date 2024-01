Sp. Braga com duas setas apontadas ao Dragão

O Sp. Braga já poderá contar com duas setas apontadas ao Dragão, que, em percalços recentes, deram um contributo nulo ou escasso. Álvaro Djaló e Bruma entram nas contas do técnico Artur Jorge para a visita ao FC Porto, no domingo.No empate (1-1) com o V. Guimarães para a Liga, os dois jogadores ficaram de fora, embora Djaló já se tenha sentado no banco. Bruma voltou a estar ausente na derrota (2-3) com o Benfica, na Taça de Portugal, mas o extremo espanhol já foi suplente utilizado. E se na Luz entrou aos 56’, no Dragão poderá mesmo ser titular. Quanto a Bruma, osabe que está na fase final de recuperação e poderá ser uma alternativa frente aos dragões a partir do banco.Privado do seu principal goleador esta época (Banza está ausente na CAN), Artur Jorge ficará mais aliviado ao contar com o duo, sobretudo quando Abel Ruiz tem sido pouco eficaz (dois golos). Djaló é o segundo melhor marcador da equipa (12 golos) e Bruma é o segundo com mais assistências (quatro). O espanhol é o terceiro elemento com maior participação em golos (os tais 12 remates certeiros e três assistências) e o português é o quarto (sete golos mais quatro assistências), atrás de Ricardo Horta (10+11) e Banza (14+4). j.m.