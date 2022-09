O Sp. Braga segurou, este domingo, em casa do Rio Ave, o segundo lugar na classificação graças um triunfo controlado (2-3), coroado com uma boa exibição, apesar da quebra na parte final.









Os bracarenses entraram mais acutilantes com o objetivo claro de marcar cedo. Objetivo que foi garantido por Al Musrati no seguimento de um cruzamento de Ricardo Horta. A equipa de Artur Jorge manteve a intensidade e Iuri Medeiros aumentou a vantagem para 2-0 perto da meia hora de jogo.

Na segunda metade, o Rio Ave voltou com vontade de retificar o resultado. Os vila-condenses tiveram mais posse de bola mas nunca conseguiram traduzir o domínio em golos. Os minutos foram passando, o Sp. Braga foi gerindo a vantagem e a ansiedade adversária. Ainda assim, depois de uma fase de um aparente equilíbrio, Ricardo Horta fez o gosto ao pé e aumentou a vantagem para 3-0. O golo teve o condão de animar os minhotos e valeu o trabalho de Jhonatan, que mesmo encaixando três golos, evitou que o resultado atingisse números catastróficos. No entanto, na reta final do jogo, o Rio Ave reentrou no jogo e ainda conseguiu reduzir a diferença através de Boateng e de Aziz, obrigando o Sp. Braga a trabalho extra.

“Acabámos por saber sofrer no final”



“Fizemos uma boa 1.ª parte e fomos eficazes. Vantagem que nos deu tranquilidade para gerir. Sabíamos que o Rio Ave iria reagir. Chegámos ao 3-0, mas depois acabámos por saber sofrer no final”, disse Artur Jorge, técnico do Sp. Braga, garantindo ter “muita qualidade” no plantel para ultrapassar a densidade de jogos que a equipa tem.