A equipa do Sp. Braga tem no ataque uma das suas maiores forças. Mas no fundo é o coletivo do conjunto orientado por Artur Jorge que garante o estatuto de equipa mais concretizadora da Liga. E com larga margem: os bracarenses levam 36 golos marcados (melhor registo do clube após as 13 primeiras jornadas), bem à frente da concorrência direta: Sporting tem 28 golos, Benfica tem 24 e FC Porto tem 21.









