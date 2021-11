Em dia de buscas na SAD arsenalista (mais nas páginas 8 a 12), Carlos Carvalhal disse que a busca que lhe interessa é a da vitória desra quinta-feira, frente ao Midtjylland, na penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa.









“Essas coisas não dizem respeito à equipa. Sabemos que acontecem, em vários clubes, mas passam-nos completamente ao lado. O nosso foco é o jogo e o nosso objetivo é ganhar”, afirmou Carlos Carvalhal, na conferência de imprensa de antevisão do Midtjylland-Sp. Braga, esta quinta-feira, às 17h45.

Há duas baixas, Al Musrati (lesão) e Matheus (motivos pessoais). Nada que preocupe o treinador. “Devido à sobrecarga de jogos, as lesões acontecem e com maior gravidade. Mas para isso é que existem plantéis e nós temos soluções que nos dão todas as garantias”, afirmou Carlos Carvalhal, que vai colocar na baliza o jovem Tiago Sá.









Leia também Carlos Carvalhal diz que Braga está em "crescendo" e quer continuar a vencer “Vai ser, com toda a certeza, um jogo muito difícil, mas estamos preparados e com o objetivo de ganhar”, disse o guardião.

Uma das surpresas, esta noite, deve ser o jovem avançado Vitinha, que no jogo frente ao Santa Clara marcou quatro golos.

Feliz na Dinamarca



No verão de 2019, o Sp. Braga, orientado por Ricardo Sá Pinto, foi feliz na Dinamarca. Em Copenhaga venceu o Brondby (4-2). Na segunda mão, em Braga, voltou a ganhar, dessa vez por 3-1.





Manter a liderança



Se vencer esta quinta-feira o Midtjylland, o Sp. Braga mantém a liderança do Grupo F e fica em boa posição para passar aos oitavos de final da Liga Europa.





Salvador não quer distrações



A liderar a delegação do Sp. Braga na Dinamarca, António Salvador fez tudo para que a equipa passasse ao lado do tema das buscas à SAD arsenalista. O líder do clube esteve a par do que se passava, mas quis evitar distrações.