O Sp. Braga falhou esta quinta-feira o apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa, ao empatar a uma bola frente ao Estrela Vermelha, que segurou o primeiro lugar.









Valeu aos bracarenses o empate sem golos do Midtjylland, na Bulgária, frente ao Ludogorets para se manterem na luta pelo acesso aos ‘oitavos’ da segunda prova da UEFA - terão de jogar um play-off frente a uma equipa oriunda da Champions.

A turma de Carvalhal adiantou-se no marcador, num penálti marcado por Galeno, ao minuto 52. E quando se esperava que os bracarenses aproveitassem a natural subida dos sérvios, foi a equipa de Belgrado a chegar ao empate, também de penálti (marcou Katai), por falta de Diogo Leite. Os penáltis foram o drama do Sp. Braga: já na Dinamarca perdera devido a um penálti cometido no último minuto por... Diogo Leite.









Leia também Sp. Braga entra com o pé esquerdo na Liga Europa A primeira oportunidade de golo do jogo pertenceu a Ricardo Horta - Borjan fez uma excelente defesa ao remate à entrada da área. Mas a resposta do Estrela Vermelha foi praticamente imediata. Numa jogada de contra-ataque, a bola sobrou, perto da área, para Kanga, que rematou forte e colocado, com Matheus a realizar a defesa da noite.

Num jogo rápido e bem jogado, assistiu-se a um Sp. Braga a construir em ataque organizado, conquistando muitos pontapés de canto, e ao Estrela Vermelha a responder com passes em profundidade que renderam ataques venenosos.