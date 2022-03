O Sp. Braga recebeu esta segunda-feira o Santa Clara e empatou (0-0) em partida equilibrada. Os bracarenses entraram mais acutilantes mas só aos 12 minutos se assistiu ao primeiro remate com perigo, da autoria de Ricardo Horta.









O lance pareceu fazer mal aos guerreiros do Minho, que cederam espaço à reação do Santa Clara. Lincoln obrigou Matheus a defesa (de qualidade) apertada, à passagem da meia hora. Ao cair do pano da primeira metade, o guarda-redes voltou a brilhar ao mergulhar para roubar a bola e negar o golo a Ricardinho.

Na 2ª metade, o jogo demorou a ganhar intensidade. Assim que o Sp. Braga puxou dos galões, os bracarenses enviaram, ao minuto 70, duas vezes a bola ao ferro da baliza de Marco, com tempo para uma defesa de recurso. Com a expulsão de Mansur já perto do final, o Sp. Braga ganhou confiança e mais ainda quando Morita também viu o vermelho por acumulação de amarelos. Mas a superioridade numérica não se traduziu em golos e o empate castiga a ineficácia dos minhotos. Santa Clara soube sofrer e segurar o empate.



“Não tem sido um contexto nada fácil”

“Não tem sido um contexto nada fácil devido à sequência de jogos com algumas contrariedades”, disse Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga. “Já não tenho palavras para descrever a alma desta equipa”, destacou Mário Silva, técnico do Santa Clara.