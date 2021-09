Sp. Braga entra com o pé esquerdo na Liga Europa

O Sp. Braga entrou com o pé esquerdo na fase de grupos da Liga Europa, ao perder (1-2), frente ao Estrela Vermelha, em Belgrado. O golo da vitória dos da casa foi marcado por Katai, na sequência de um penálti desnecessário de Tormena.O jogo começou com uma saída em falso de Mateus, perante um arranque a todo o gás dos sérvios, que quase surpreendeu os minhotos. Mas foi o Sp. Braga que dominou o resto da 1ª parte.No segundo tempo, o Estrela Vermelha entrou com outra atitude e chegou à vantagem, num cabeceamento de Rodic, na sequência de um pontapé de canto. Vale a pena referir que o canto surgiu de uma enorme defesa de Matheus, após uma hesitação coletiva dos arsenalistas.A resposta do Sp. Braga foi imediata. Galeno correu pela esquerda, fletiu para a direita e, ainda fora da área, rematou de pé direito para o empate. Perto dos 90 minutos, o Sp. Braga sofreu o 2-1 de penálti, por Katai.Fica a ideia de que o Sp. Braga teve tudo para conseguir um resultado diferente e que o técnico Carlos Carvalhal demorou a reagir, quando o jogo ainda estava empatado a zero, operando a primeira alteração apenas ao minuto 70.