O Sp. de Braga conquistou pela terceira vez a Taça da Liga ao vencer no desempate por penáltis o Estoril, equipa que se bateu muito bem na final e vendeu bem cara a derrota. No final do tempo regulamentar, as duas formações estavam empatadas 1-1.









O Estoril marcou cedo, de penálti, por Cassiano, aos 6’, após falta cometida por José Fonte sobre o avançado. O Sp. Braga não acusou o golo e abeirou-se da área adversária com perigo. Empatou aos 20’ por Ricardo Horta através de um fantástico pontapé de primeira, após um centro de canto de Zalazar. A equipa do Minho continuou à procura do segundo golo, mas os estorilistas defenderam-se com valentia e, sempre que puderam, levaram perigo à baliza de Matheus por Guitane e Mateus Fernandes. O jogo foi para intervalo empatado, mas era o Sp. Braga que apresentava mais posse de bola e jogadas atacantes.

No segundo tempo, o Estoril entrou melhor, a não deixar jogar os minhotos e a criar jogadas interessantes e em transição defensiva. Artur Jorge foi o primeiro a mexer e fez entrar o rápido Roger; respondeu Vasco Seabra com dupla alteração metendo no jogo Holsgrove e Marqués - refrescou a linha da frente. O Estoril manietou o Braga e Artur Jorge teve que voltar a alterar, colocando no terreno Pizzi e Al Musrati. A partir daí, o Braga ganhou o domínio do jogo, mas os canarinhos defenderam com muita qualidade e resolveram o perigo criado pelos minhotos. Nos últimos dez minutos, as duas equipas jogaram para a decisão dos penáltis. Tiago Araújo foi o único a falhar e o Sp. Braga fez a festa.