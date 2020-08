Sp. Braga faz ultimato ao Sporting: Uma semana para pagar Amorim

O Sp. Braga deu até ao dia 4 de setembro, ou seja, de hoje a uma semana, para o Sporting pagar o valor devido pela transferência do treinador Rúben Amorim. Os minhotos ameaçam com os tribunais caso o valor não seja pago.

Em causa estão os 11,7 milhões de euros, acrescidos de juros, referentes à cláusula de rescisão do antigo treinador dos arsenalistas. A SAD bracarense enviou uma carta à homóloga leonina, à Federação Portuguesa de Futebol, à Liga de Clubes e ainda à UEFA dando conta da dívida e do novo prazo de pagamento.

Quase seis meses depois, o Sporting continua sem cumprir a sua parte do acordo, na mudança de Rúben Amorim para Alvalade, por 10 milhões de euro, mais 2,3 milhões de IVA, a cargo da SAD leonina.



Os lisboetas deviam pagar cinco milhões de euros até o dia 5 de março, dia posterior à apresentação do técnico em Alvalade, e mais outros cinco milhões até 5 de setembro, além de 155 mil euros de juros.



Como a SAD liderada por Frederico Varandas falhou o pagamento da primeira parcela, os leões foram penalizados em 10 por cento desse valor, ou seja, 1,2 milhões de euros, acrescidos do IVA (289 900 euros). O valor total subiu para os 14,2 milhões, sendo que o Sporting pagou entretanto uma parcela de 2,5 milhões de euros.



Caso não pague o remanescente dentro do prazo imposto pela SAD liderada por António Salvador, os leões serão multados no montante igual a 15 por cento da obrigação em dívida, ou seja, mais 1,762 milhões de euros.

Fonte minhota disse ao CM, que se se mantiver o incumprimento do Sporting, serão apresentadas queixas nos tribunais bem como na UEFA e FIFA.