Depois do empate (1-1) cedido pelo FC Porto nos Açores, diante do Santa Clara, o Sp. Braga entrou para o dérbi minhoto com o Gil Vicente perante a possibilidade de se isolar no 2º lugar da Liga. Ora, a equipa de Artur Jorge não falhou o objetivo e venceu por 1-0.



Os arsenalistas entraram no jogo a todo o gás e logo aos 4’ Vitinha esteve perto do golo.









Ver comentários