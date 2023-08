Sp. Braga já conhece adversário no playoff da Liga dos Campeões

O Sp. Braga vai defrontar o Panathinaikos no playoff, a dois jogos, da Liga dos Campeões. Os gregos asseguraram a presença na fase após derrotarem, na noite desta terça-feira, os franceses do Marselha através dos pontapés da marca de grande penalidade.A vitória do Marselha por 2-1, no tempo regulamentar, não foi suficiente para os franceses carimbarem a passagem ao playoff da liga milionária, uma vez que tinham perdido o jogo da primeira mão por 1-0, na Grécia.Os franceses chegaram a estar na frente da eliminatória com golos de Pierre-Emerick Aubameyang, aos 2 e aos 45+1 minutos, mas um golo de Ioannidis, de penálti, aos 90+9 deu esperança à formação grega e levou o jogo a prolongamento.Aos 110 minutos o português Vitinha, ex-Braga, marcou o golo que daria a classificação ao Marselha, mas este foi anulado devido a fora de jogo.O jogo foi decido nas grandes penalidade, onde equipa do Panathinaikos acabou por levar a melhor, tendo marcado os seus cinco penáltis. Do lado do Marselha, Matteo Guendouzi falhou a primeira grande penalidade, que viria a revelar-se fatal para as aspirações dos franceses na competição.