Sp. Braga joga a presença no playoff de acesso à Liga dos Campeões

Onze do Backa Topola: Simic, Djordjevic, Kuveljic, Cvetinovic, Petrovic, Radin, Calusic, Stanic, Pantovic, Jovanovic e Rakonjac.

Onze do Sp. Braga: Matheus, Victor Gómez, Niakaté, Fonte, Adrián Marín, Al Musrati, Vitor Carvalho, Bruma, Pizzi, Álvaro Djaló e Ricardo Horta.

O Sp. Braga enfrenta, às 19h00 desta terça-feira, os sérvios do Backa Topola em jogo a contar para a segunda mão da 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.Os arsenalistas venceram, em casa, o jogo da primeira mão por 3-0, com golos de Bruma, Pizzi e Álvaro Djaló. Esta terça-feira, a equipa de Artur Jorge procura garantir o apuramento para o playoff de acesso à Liga dos Campeões, onde poderá encontrar o vencedor da eliminatória entre os franceses do Marselha e os gregos do Panathinaikos.Confira as escolhas dos técnicos para o encontro desta noite:A partida, que pode dar o apuramento ao Braga joga-se no estádio TSC Arena, na Sérvia.