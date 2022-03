O Sp. Braga vai tentar contrariar a história quando entrar esta quinta-feira (20h00) em campo frente ao Mónaco, na 1ª mão dos oitavos de final da Liga Europa.Os minhotos nunca conseguiram eliminar uma equipa francesa numa prova da UEFA. Em 2008/09, a equipa então orientada por Jorge Jesus conseguiu um nulo no Parque dos Príncipes frente ao PSG, na 1ª mão dos ‘oitavos’ da Taça UEFA. No duelo em Braga, os arsenalistas foram derrotados (0-1) com um golo de Hoarau.