Sp. Braga obrigado a vencer hoje frente ao Union Berlin

O Sp. Braga está obrigado a vencer esta quarta-feira, na Alemanha, o Union Berlin, líder da Liga alemã, para manter a esperança de terminar em primeiro lugar o Grupo D da Liga Europa e, dessa forma, passar diretamente aos oitavos de final desta competição europeia.E mesmo para o segundo lugar, que dá acesso a um play-off, defrontando um dos terceiros classificados dos grupos da Champions, o empate no jogo desta quinta-feira pode não ser suficiente.Os arsenalistas têm sete pontos, mais um do que a turma alemã, mas menos três do que o St. Gilloise, encontrando-se em desvantagem para os belgas no confronto direto, pelo que a tarefa dos minhotos não se apresenta facilitada.Para Sequeira, o facto de o Sp. Braga já ter defrontado esta equipa alemã (vitória por 1-0 em Braga) pode ser um elemento positivo. "Vencemos, mas foi extremamente complicado. Por termos jogado contra eles, conhecemos os seus pontos fortes e estamos bem alertados para os perigos que corremos" disse, na antevisão, o lateral-esquerdo.Já Artur Jorge, técnico arsenalista, diz esperar um grande jogo. "Vão ser duas equipas muito intensas, à procura da vitória, e nós vamos tentar ser mais competentes ", referiu Artur Jorge. O treinador não deixou de destacar o bom momento que Vitinha atravessa, admitindo que o avançado possa ser convocado para o Mundial. "Está num momento muito bom. Temos cinco jogadores que podem ir ao Campeonato do Mundo nas respetivas seleções, mas só irão se fizerem um bom trabalho no clube", acrescentou.