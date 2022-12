O Sp. Braga apurou-se este sábado para os quartos de final da Taça da Liga, após ter vencido fora o Casa Pia por 1-0 e beneficiando do empate (1-1) entre Trofense e P. Ferreira. Quando já se disputaram duas de três jornadas no Grupo D, os arsenalistas garantiram o 1º lugar, com 6 pontos, pois o 2º classificado, o Paços, só tem 2 pontos, quando falta apenas um jogo.









No Estádio Nacional, um golo de Vitinha, ainda durante a 1ª parte (52’), bastou para o Sp. Braga levar de vencida o Casa Pia, que tem sido a surpresa do campeonato (5º lugar). Nem a expulsão de Banza (50’) impediu os comandados de Artur Jorge de somarem três pontos.

No outro jogo, Maiga adiantou o Trofense (27’) e Valente empatou para o Paços (57’, ag).