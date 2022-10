Sp. Braga perde com belgas

A quatro minutos dos 90’, o Sp. Braga estava encaminhado para assumir a liderança do Grupo D da Liga Europa, mas em apenas oito minutos desceu do céu ao inferno, acabando por perder por 1-2 e permitir que fosse a equipa belga a assumir essa liderança.Os primeiros dois golos sofridos nesta edição da Liga Europa ditaram a primeira derrota da turma arsenalista. E a verdade é que, na última meia hora, os belgas encostaram os bracarenses às cordas e o empate adivinhava-se. Mas uma derrota?A primeira parte foi, pode dizer-se, equilibrada. O Sp. Braga teve mais posse, os belgas criaram mais perigo. Aliás, o St. Gilloise introduziu por duas vezes a bola na baliza de Matheus (lances anulados) e, ao cair do pano do primeiro tempo, após erro de Paulo Oliveira, Victor Boniface atirou com estrondo à barra.Da parte do Sp. Braga, do primeiro tempo ficou na retina apenas um lance individual de Racic, que quase deu golo.No reatar, aos 49 minutos, o Sp. Braga passou para a frente, através de um golo de Abel Ruiz. Quando se esperava que os minhotos resistissem, o empate chegou ao minuto 86.O Municipal gelou, mas o pior estava para vir. Gustaf Nilsson, em campo desde o minuto 83, bisou na partida quatro minutos para lá dos 90’. E lá caiu o tal balde de água fria.