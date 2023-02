Um dos duelos mais apaixonantes do futebol português fechou esta segunda-feira à noite, em Guimarães, a 22.ª jornada da Liga, com o Vitória a vencer (2-1) e a evitar que o Sp. Braga subisse ao 2.º lugar. Os arsenalistas veem ainda o Sporting aproximar-se na luta pelo acesso à Champions.









Aos 25’ surgiu um momento determinante que constituiu um duplo revés para o Sp. Braga. Niakaté, que já tinha um amarelo, travou Safira na área e foi expulso (Luís Godinho recorreu ao VAR para mostrar o vermelho direto). Da marca de penálti, Tiago Silva deu vantagem ao Vitória, que passou a dominar o jogo e chegou ao 2-0 dez minutos depois num bom cabeceamento de Safira.

No segundo tempo, logo aos 54’, Tiago Silva foi expulso e o equilíbrio numérico prometeu reabrir o jogo. O Sp. Braga assumiu mais as despesas ofensivas, aos 78’ criou um momento de embaraço para Bruno Varela num remate de Bruma e aos 88’ encurtou distâncias com um golo de Álvaro Djaló, que nas compensações foi expulso.