Sp. Braga perde oportunidade de se isolar na frente na Liga Europa

O Sp. Braga perdeu esta quinta-feira a oportunidade de se isolar na frente do Grupo K da Liga Europa. A formação minhota empatou (2-2) com o Slovan Bratislava com Bruno Viana em evidência: marcou, fez um penálti e um autogolo.Os bracarenses, motivados pela vitória na estreia com o Wolverhampton, entraram com um onze de pendor atacante. Contudo foi o Bratislava quem teve a melhor chance nos instantes iniciais.Eduardo, de 37 anos, fez uma defesa fantástica ao remate de Holman. Estava feito o aviso. Respondeu Palhinha num remate a passar perto da baliza eslovaca. A equipa visitante voltou mais uma vez a assustar, mas mais uma vez Eduardo esteve atento.Até que aos 31’, Bruno Viana, num cabeceamento perfeito, fez o golo do Sp.Braga. Quase de imediato o Bratislava respondeu: Holman não conseguiu fazer uma emenda à boca da baliza. Em cima do intervalo, Bruno Viana faz um penálti incompreensível sobre Sporar. Chamado à conversão, o mesmo jogador marcou mas só à segunda, após grande intervenção do guarda-redes Eduardo.O segundo tempo começou de novo sob o signo do equilíbrio. Até que aos 63’ Galeno teve um momento mágico: um golaço na gaveta do guarda-redes eslovaco. O Sp. Braga passou então a controlar, mas um infortúnio do central Bruno Viana, perto do final, deu o empate aos eslovacos, evitando o percurso 100 por cento vitorioso dos bracarenses na competição.