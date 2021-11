Mas o que é isto?, perguntaria um saudoso relatador, se tivesse assistido àquele lance em que, infantilmente, Diogo Leite cometeu penálti, mesmo ao cair do pano, impedindo que o Sp. Braga trouxesse um precioso ponto da Dinamarca.









Agora, para seguir diretamente para os oitavos de final da Liga Europa, que é onde o Sp. Braga pretende estar, terá de vencer em casa, a 9 de dezembro, o Estrela Vermelha de Belgrado.

Os arsenalistas não fizeram um bom jogo, longe disso, mas a obra prima de Galeno, ao minuto 85, merecia que o empate subsistisse até ao apito final.









Leia também Superáguia está de volta: Benfica goleia Sp. Braga na Luz Entrando no jogo praticamente a perder (o primeiro golo do Midtjylland foi ao minuto 2) e com a equipa da casa a jogar em velocidade e a toda a largura do terreno, o Sp. Braga demorou quase meia hora até conseguir construir a primeira jogada de ataque.

Mas a primeira metade até terminou bem, com o golo do empate, marcado por Ricardo Horta, num remate cruzado, depois de desmarcado por Iuri Medeiros.





Só que a segunda metade começou como a primeira, ou seja, com um golo do Midtjylland. Na primeira vez que a equipa da casa foi lá à frente, através de um balão de Evander, Andersson cruzou para a área de cabeça e, também de cabeça, Isaksen, que é talvez o melhor jogador da turma dinamarquesa, atirou para o fundo das redes de Tiago Sá.





Depois, seguiu-se uma boa meia hora de domínio quase total do Midtjylland, com oportunidades (remate à barra de Isaksen) para aumentar a vantagem. Quase no fim, Galeno fez magia, o problema é que, nos últimos instantes, Diogo Leite fez asneira. Agora o Sp. Braga precisa de ‘Estrela’ para ficar em primeiro.