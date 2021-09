O Sp. Braga quebrou esta segunda-feira um ciclo de três jogos sem ganhar - contabilizando também a partida da Liga Europa - ao vencer em casa o Tondela por 3-1. Como se previa, a equipa minhota assumiu desde cedo uma maior propensão ofensiva, mas até foi o Tondela a primeira equipa a criar perigo, num lance protagonizado por Daniel dos Anjos e Salvador Agra (10’). Os arsenalistas só fizeram os primeiros remates enquadrados com a baliza no período de compensação da primeira parte, com Ricardo Horta a destacar-se.





Ao intervalo, Carlos Carvalhal procedeu a duas alterações - lançou André Horta e Galeno - mas a sua equipa continuou a revelar muitas dificuldades até à entrada para os 10 minutos finais, quando Iuri Medeiros - também lançado no segundo tempo - desbloqueou o problema e, pouco depois, Ricardo Horta ampliou para 2-0. O final ainda deixou algumas incertezas - Dadashov reduziu para o Tondela - mas Iuri Medeiros bisou e acabou com o jogo.