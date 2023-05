“Podemos fechar as contas de um primeiro objetivo que traçámos: ficar no top 3. É um jogo especial, importante e vamos procurar mostrar toda a nossa ambição. É a primeira grande oportunidade que temos”, afirmou esta sexta-feira Artur Jorge, treinador do Sp. Braga.Se os arsenalistas vencerem este sábado(18h00), no Bessa, o Boavista, confirmam matematicamente o 3.º lugar da Liga, que dá acesso à 3.ª pré-eliminatória da Champions.