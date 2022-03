O Sp. Braga refutou esta terça-feira as acusações de racismo feitas por Lincoln, jogador do Santa Clara, após o jogo da passada segunda-feira entre as duas equipas (0-0), em Braga.





Os arsenalistas dizem ser um “clube inclusivo, de forte cariz social e solidário” e que “lutam arduamente contra qualquer tipo de intolerância racial”. “Surpreendido não apenas pelo teor e gravidade das acusações – as quais refuta liminarmente -, mas também pelo facto de, nem durante nem depois do jogo, qualquer elemento afeto ao Santa Clara ter referido tais acontecimentos, de forma formal ou informal”, lê-se no comunicado. Lincoln não especificou os atos, mas foi dado conta de sons a imitar macacos vindos da bancada.