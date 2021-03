Sp. Braga rejeita favoritismo no dérbi do Minho

Nos dérbis não existem favoritos. São sempre jogos disputados e temos consciência de que vai ser um jogo difícil. O V. Guimarães tem uma boa equipa e com os seus argumentos vai tentar trazer pontos de Braga", disse Carlos Carvalhal na antevisão do jogo de esta terça-feira (21h45) com os vimaranenses.Para o técnico do Sp. Braga o objetivo é só um: vencer e regressar à vice-liderança da Liga. "Vamos ter um Sp.Braga motivado, com os pés assentes no chão, que sabe o que tem de fazer para ganhar o jogo, com uma atitude competitiva forte. Vamos tentar jogar bem e explorar ao máximo as debilidades do Vitória", realçou.Do outro lado, João Henriques acredita que sua equipa está mais forte do que na primeira volta (derrotada por 0-1). "Estamos mais capazes. Um jogo destes é sempre de ‘tripla’, mas aposto claramente no ‘dois’ [triunfo vitoriano], porque estou muito confiante de que a nossa equipa vai dar a resposta que queremos, com pragmatismo para alcançar o resultado", disse o técnico, que se mostrou contra uma tarja que ameaçava o plantel junto ao centro de estágio: "A maioria dos vitorianos está contra a tarja e não se revê nisso."