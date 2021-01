Sp. Braga sereno garante ‘meias’ da Taça de Portugal

O Sp. Braga apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais da Taça de Portugal, ao vencer em casa o Santa Clara por 2-1. No reencontro com os açorianos, que esta época venceram os bracarenses na Pedreira para a Liga, a equipa de Carlos Carvalhal não foi surpreendida.Entrou a dominar o jogo e chegou à vantagem aos 25’, por Ricardo Horta, na conclusão de uma bela jogada de triangulação. O Santa Clara subiu linhas, mas acabou por se destapar atrás perto do intervalo (43’). Uma brilhante jogada de transição liderada por Galeno culminou num golo fácil de Abel Ruiz.No segundo tempo, ainda mais se acentuou a supremacia do Sp. Braga e acumularam-se as oportunidades para ampliar a vantagem, protagonizadas por Esgaio e Piazón. Impotentes, os açorianos só aos 65’ ameaçaram a baliza de Matheus, com um potente remate de Carlos Jr. que saiu a rasar o poste.Muito pouco numa partida que era controlada tranquilamente pelos minhotos, que ficaram a dever a si próprios um resultado ainda mais confortável.Praticamente na última jogada, Cryzan ainda reduziu para o Santa Clara, mas já era tarde para evitar o justo apuramento do Sp. Braga, que vai encontrar o FC Porto nas meias-finais da Taça.